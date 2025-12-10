Инвестиции в основной капитал Подмосковья превысили 1,3 трлн рублей с января

За первые три квартала 2025 года инвестиции в основной капитал в Московской области превысили 1,3 триллиона рублей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, за январь–сентябрь удалось привлечь 1,358 миллиарда рублей, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Зиновьева также подчеркнула, что текущие темпы роста позволяют рассчитывать на то, что по итогам 2025 года регион впервые сможет превысить показатель в два триллиона рублей.

Для сравнения, в 2024 году объем инвестиций в основной капитал в Подмосковье превысил 1,8 триллиона рублей.