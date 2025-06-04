Инвестиции в ОЭЗ Подмосковья превысили 8 млрд рублей в первом квартале

С января по март этого года резиденты и управляющие компании вложили в особые экономические зоны Подмосковья более восьми миллиардов рублей. Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки МО .

«Таким образом, общий объем инвестиций на территориях подмосковных ОЭЗ за все время их работы увеличился до 245 миллиардов рублей», — подсчитала зампред министерства Екатерина Зиновьева.

Больше всего денег разместили в ОЭЗ «Дубна». Объем вложений туда составил 3,7 миллиарда рублей. Около 1,7 миллиарда направили в «Ступино Квадрат». В «Исток» во Фрязине и «Каширу» инвестировали немного меньше. На «Максимиху» в Домодедове потратили лишь 400 тысяч.

В ведомстве напомнили, чтобы подобрать территорию для проекта, необходимо открыть инвестиционною карту Подмосковья.