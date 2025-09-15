Инвестиции в фармакологическую компанию Подмосковья превысили 1,7 млрд рублей

Компания «Алтегра» заработала в 2023 году, сейчас она выпускает более 900 тысяч флаконов лекарственных порошков собственного производства. Антибиотики широкого спектра изготавливаются на заводе в особой экономической зоне «Дубна». Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Предприятие планирует перейти на две смены, что позволит увеличить объемы выпуска примерно до 1,5 миллиона флаконов в месяц. Объем инвестиций в проект компании „Алтегра“ уже превысил 1,7 миллиарда рублей», — подчеркнула она.

«Алтегра» специализируется на разработке и производстве антибиотиков, которые применяют, в том числе, для лечения пациентов после операций. Сейчас проект компании находится на инвестиционной стадии развития, и в ближайшее время здесь планируют запустить новую производственную линию.

«Помимо полного цикла производства собственных лекарственных препаратов, мы также осуществляем фасовку порошков на контрактной основе. В результате, помимо производства 900 тысяч флаконов в месяц наших лекарственных средств, мы выпускаем еще более 500 тысяч флаконов контрактных лекарств», — добавила генеральный директор «Алтегра» Ольга Турчанинова.

Гендиректор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев отметил, что созданные условия позволяют компаниям эффективно развивать бизнес. Он сообщил, что «Алтегра» выбрала площадку для реализации проекта своей дочерней компании «Алсигма», которая вложит около 800 миллионов рублей в строительство завода по производству противоопухолевых препаратов.