Инвестиции резидентов ОЭЗ Подмосковья с начала года превысили 23 млрд рублей

За шесть месяцев резиденты особых экономических зон Подмосковья вложили в развитие своих проектов 23,5 миллиарда рублей. Еще более 562 миллионов рублей направили на развитие инфраструктуры ОЭЗ управляющие компании. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По словам Екатерины Зиновьевой, общий объем вложений резидентов и управляющих компаний за весь период работы особых экономических зон региона превысил 316 миллиарда рублей.

Сейчас в ОЭЗ Московской области работают более 200 компаний-резидентов. Для них действует комплекс налоговых льгот, который позволяет в среднем примерно на 30% сократить первоначальные затраты на инвестиционные проекты.

Резиденты могут платить налог на прибыль по сниженной ставке. Кроме того, на определенный срок они освобождаются от налогов на имущество, транспорт и землю. При ввозе товаров из-за рубежа для резидентов также не применяются ввозные таможенные пошлины и НДС.