Инвестиции промышленных компаний Подмосковья за первое полугодие выросли на 40%

Инвестиции подмосковных предприятий обрабатывающей промышленности в основной капитал за первое полугодие выросли на 40%. Это на 40,2% больше аналогичного периода 2023 года.

«Крупные и средние предприятия обрабатывающей промышленности Подмосковья в январе–июне этого года инвестировали в основной капитал свыше 103 миллиардов рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что наибольший рост инвестиций заметен у компаний, которые выпускают компьютеры, электронные и оптические приборы.

«В отчетном периоде объем инвестиций в основной капитал в этом секторе вырос на 156,5%. В денежном выражении — это 17,3 миллиардов рублей», — пояснила Зиновьева.

Кроме того, в Подмосковье активно инвестируют компании, производящие транспортные средства и оборудование — рост на 104,6%, предприятия по производству металлических изделий — их инвестиции выросли на 84%. Также стабильно инвестируют и предприятия пищевой промышленности — 15,7 миллиардов рублей.

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