Инвестблоки Московской и Самарской областей подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Завод по производству упаковки для пищевых продуктов «МолоПак» в Чехове / Медиасток.рф

На выставке «Иннопром» Московская и Самарская области договорились о сотрудничестве в промышленной сфере. Соглашение подписали представители министерств, отвечающих за инвестиции и промышленность в двух регионах.

От Подмосковья документ подписал первый заместитель министра инвестиций и промышленности региона Евгений Подлипенский.

«Договорились объединить усилия для укрепления межрегиональных связей в промышленности на устойчивой и долговременной основе. Будем создать благоприятные условия для развития и укрепления торговых, экономических и научно-технических отношений в сфере промышленности, а также тесно взаимодействовать в интересах формирования и модернизации промышленного сектора, особенно в контексте импортозамещения», — прокомментировал он.

Теперь регионы будут вместе развивать промышленные кластеры, поддерживать машиностроение, легкую промышленность и металлургию. Главная цель — повысить конкурентоспособность предприятий и создать хорошие условия для роста экономики в обоих регионах.