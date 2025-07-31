Интерактивный стол появился в социальном центре Жуковского

Интерактивный стол «Гармония» стал инновационным инструментом, позволяющим проводить развивающие занятия в игровой форме. Это не просто развлекательное устройство, а тщательно разработанный комплекс, призванный расширить возможности взаимодействия педагога и ребенка с особенностями развития.

Конструкция и программное обеспечение стола базируются на современных научных методиках, позволяющих максимально эффективно использовать потенциал каждого ребенка. Стол служит функциональным рабочим местом для специалиста, позволяя ему отслеживать динамику развития каждого ребенка и оперативно корректировать программу реабилитации.

Ключевым специалистом, проводящим занятия на интерактивном столе, является психолог детского отделения реабилитации Людмила Бакулина. Она отмечает, что среди ее пациентов — дети с самыми разными диагнозами, включая аутизм, детский церебральный паралич, гипотонию и другие нарушения развития. По словам специалиста, уникальность стола «Гармония» заключается в его способности адаптировать занятия под индивидуальные потребности каждого ребенка, учитывая его уровень развития, особенности восприятия и личные интересы.

Людмила Владимировна подчеркивает, что новое оборудование оказывает ощутимую помощь в работе с особенными детьми. Игровая форма занятий позволяет поддерживать постоянный интерес ребенка и делает процесс обучения естественным и непринужденным.

Программы включают разнообразные задания, направленные на развитие мелкой моторики, тренировку внимания и памяти, улучшение координации движений и развитие эмоциональной сферы.