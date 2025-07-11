Интерактивный сервис для продвижения фермерских товаров запустили в Подмосковье

В Подмосковье запустили цифровой сервис для региональных сельхозтоваропроизводителей, фермеров и продавцов. С его помощью предприятия могут создать персональную страницу с информацией о своих товарах и услугах.

В сервисе «Сделано в Подмосковье» собрана информация обо всех участниках рынка и о выпускаемой ими продукции. Там можно найти интерактивную карту предприятий и ферм с описанием их деятельности и контактами.

При помощи сервиса компании могут разместить данные о своих товарах и услугах, а также предложения об агротуризме.

«В настоящее время продолжается формирование каталога — до 30 июля компании могут пройти регистрацию, чтобы воспользоваться возможностями платформы», — рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья.

При помощи сервиса жители также могут выбрать продукты напрямую от производителей по разным категориям.

Регистрация для предприятий доступна через раздел «Присоединиться к сервису».