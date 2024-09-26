Интерактивные тренинги для регистраторов и врачей провели в больнице Мытищ

В поликлиниках Мытищинской больницы начались интерактивные тренинги для регистраторов и врачей под названием «Уверенный диалог: работа с возражениями пациентов». Обучение проводят специалисты Центра развития компетенций МОНИКИ имени Владимирского.

Заведующая поликлиникой № 5 Марина Сычева отметила, что подходы в диагностике и лечении пациентов меняются, закупается современное оборудование. Такие тренинги напоминают специалистам, как правильно вести в спорной ситуации, что лучше ответить и как помочь пациенту, которому больно и плохо.

Интерактивные тренинги запланированы во всех поликлиниках Мытищинской больницы. В учреждении также организованы каналы обратной связи: работают телефоны горячей линии главного врача, применяется метод контроля «Тайный пациент», проводится анкетирование и изучение отзывов в социальных сетях.

Все сообщения обрабатываются оперативно, что позволяет быстро реагировать на обращения и пожелания пациентов.

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