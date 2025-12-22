Интерактивные программы и мастер-классы пройдут в парках Воскресенска

Жителей и гостей городского округа приглашают провести время в парках. С 22 по 28 декабря там пройдут разнообразные мероприятия.

В парке усадьбы Кривякино юных посетителей в возрасте от шести лет ждут творческие мастерские в павильоне около фонтана и познавательные беседы. Всех желающих приглашают на игровые и концертные программы, которые будут организованы на главной площади. Занятия по рубке шашкой пройдут около лабиринта.

Парк устраивает экскурсии для взрослых и детей старше 12 лет «Жемчужина Воскресенска» и «А мы к вам музей привезли!», а также интерактивные программы «Старинная игротека», «Барышня-матрешка», «На них все держится» с мастер-классом, «Былинные герои», «Древний мир» и другие. Предварительно необходимо записаться на программы культурного центра по телефону +7(985)698-68-81.

Билеты на все действующие выставки, экскурсии, мастер-классы также можно приобрести онлайн.