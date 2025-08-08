Интерактивную программу по мотивам сказок провели для детей в Воскресенске

Методисты Дворца культуры «Юбилейный» в Воскресенске провели для учеников школы «Вектор» познавательно-развлекательную программу «Веселья полон дом». Ее посвятили русским народным сказкам.

Участники мероприятия вспомнили известную русскую сказку, а также помогли животным построить новый теремок. Строительные материалы им удалось добыть, выполняя тематические задания.

Так, детям предстояло назвать прозвища зверей, проявить знания математики и логики, научившись считать шаги, продемонстрировать ловкость, преодолев болото с лягушкой. Также они помогли лисе собрать бусины, растерянные волком.

Ранее мы рассказывали о том, что международный день светофора отметили в Воскресенске. Спортивно-развлекательную программу «Позитивная зарядка» провели на площади Дворца культуры «Юбилейный». Мероприятие также организовали методисты учреждения.