Международный день светофора отметили в Воскресенске

Спортивно-развлекательная программа «Позитивная зарядка» прошла на площади Дворца культуры «Юбилейный». Мероприятие для ребят из школы «Вектор» провели методисты ДК.

Школьники поделились своими знаниями о светофоре, вспомнили о его сигналах и правилах дорожного движения, назвали основные дорожные знаки. Ребята также выполнили обязательный комплекс упражнений, потанцевали и отгадали самые трудные загадки.

«Позитивная зарядка» на площади ДК «Юбилейный» проводится каждый вторник и четверг в 10.00.

Ранее сотрудница Госавтоинспекции Управления МВД России по городскому округу Воскресенск провела для детей программу «Со светофором не спорь». В игровой форме она напомнила ребятам правила безопасного поведения на дорогах и рассказала, как правильно вести себя на проезжей части, на пешеходных переходах и в общественном транспорте.