Интерактивную доску почета открыли в филиале «Уралхим» в Воскресенске

На предприятии Воскресенска состоялось торжественное открытие интерактивной доски почета, на которой разместились портреты лучших работников воскресенского химического завода. Эта доска стала символом признания заслуг тех сотрудников, которые на протяжении прошедшего года демонстрировали выдающиеся результаты в производстве удобрений, активно внедряли инновационные технологии и вносили значительный вклад в повышение качества работы всего предприятия.

По словам директора воскресенского филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“» Дмитрия Трушкова, именно такие сотрудники своим трудом и ответственным отношением к делу служат примером для всех коллег. Они не только достигают высоких производственных показателей, но и играют важную роль в воспитании молодого поколения специалистов, которые приходят на завод и учатся у опытных наставников.

На интерактивной доске почета размещены 21 портрет лучших работников разных уровней — от операторов производственных линий и мастеров цехов до начальников подразделений и руководящего состава компании. Такой широкий спектр представителей коллектива подчёркивает, что успех предприятия — это результат слаженной работы каждого сотрудника.