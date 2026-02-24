Интерактивное занятие «Щит предков» провели в музее Серпухова

В День защитника Отечества Серпуховский историко-художественный музей превратился в настоящую машину времени. Вместо традиционных лекций здесь прошло интерактивное занятие «Щит предков».

Праздничный подарок от музея получили все представители сильного пола: и мужчины, и юные защитники смогли посетить занятие бесплатно. Как отметила заведующая научно-просветительским отделом музея Оксана Ловкова, главной целью было сделать историю Серпухова живой и доступной для каждого. Программа была посвящена героическому прошлому древней крепости, веками стоявшей на страже южных рубежей Руси.

Кульминацией встречи стала возможность увидеть и даже примерить реконструкцию подлинного обмундирования древнерусского воина. Тяжелая кольчуга, шлем, защитные накладки — примерив этот «костюм», многие гости признавались, что по-новому осознали силу и выносливость своих предков.

Творческая часть программы позволила гостям проявить фантазию: каждый участник смог разработать и создать свой уникальный семейный или личный герб. Более того, эти символы чести и доблести были нанесены на макеты щитов, которые посетители забрали с собой как памятный артефакт.