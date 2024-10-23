Интерактивная выставка роботов открылась в Котельниках

На выставке можно увидеть роботов экскурсовода, Эйнштейна, щенков, предсказателя и музыкальных. В экспозиции рассказывается о российской науке и инженерии. Интерактивный музей разделен на тематические кварталы: «Парк будущего» и «Дом будущего» с 3D-растениями и цветами, а также «Зеленый квартал», где можно своими глазами увидеть мебель и одежду, произведенные из переработанного пластика, велосипедных шин и даже молока.