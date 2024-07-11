Интерактивная выставка о зарождении жизни на Земле началась в Серпухове

Музейно-выставочный центр г. о. Серпухов

Фото: Музейно-выставочный центр г. о. Серпухов

Музейно-выставочный центр в Серпухове открыл новую выставку «Гости из прошлого». Об особенностях экспозиции рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Выставка посвящена происхождению жизни на Земле. Здесь собрали интересные факты о динозаврах и эволюции, а пространство вокруг дополнили растениями древней эпохи. Звуковые эффекты подчеркивают атмосферу другой эры.

Выставка продлится до 1 сентября, подробности на сайте музейного центра.

Событийный туризм динамично и ярко развивается в Подмосковье, отметил Андрей Воробьев. Афиши расписаны уже до сентября — гостей ждут новые уникальные программы, фестивали, спектакли, выставки и концерты под открытым небом.

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