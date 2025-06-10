Интерактивная программа ко дню рождения Александра Пушкина прошла в Чехове

Традиционно в музее-усадьбе «Лопасня-Зачатьевское» и городском парке Чехова прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 226-летию со дня рождения великого русского драматурга и поэта. Более 1500 жителей и гостей округа посетили торжество.

Открыла праздник художественная экспозиция «А. С. Пушкин глазами детей», которая проходит в музее-усадьбе ежегодно уже более 10 лет. Она посвящена творчеству русского писателя и драматурга.

Также прошла интерактивная программа «Приют, сияньем муз одетый» — совместный проект с музеем-заповедником «Михайловское». Через погружение в атмосферу XIX века гостям рассказали о значении Михайловского и Тригорского в жизни и творчестве классика.

Кроме того, артисты из Российской академии музыки имени Гнесиных исполнили произведения известных русских композиторов, а также старинные салонные романсы.

А в городском парке культуры и отдыха провели тематическую программу «Пушкиниана». Для гостей подготовили мастер-классы, викторины, театрализованные представления и литературные чтения. Вечером на большой сцене выступил оркестр русских народных инструментов «Сказ».