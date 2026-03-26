Интерактивная игра «Мое Подмосковье» пройдет в библиотеке в Чехове

27 и 28 марта все желающие смогут принять участие в уникальной игре. Ее особенность в том, что игроки смогут обойти всю Московскую область, не выходя за пределы Центральной библиотеки.

Участники смогут в интерактивной форме изучить историю и культурные особенности Подмосковья. В настольной игре представлены более шести с половиной тысячи достопримечательностей и объектов культурного наследия. Все желающие смогут строить свои маршруты, отвечать на вопросы и выполнять задания. Игра предназначена как для двух игроков, так и для целой команды.

Мероприятие пройдет в Центральной библиотеке, которая расположена на улица Лопасненская, дом № 10. Игра пройдет 27 и 28 марта с 16:00 до 17:00. Вход свободный.

Проведение творческих встреч, концертов, книжных клубов и других развлекательные и образовательные мероприятия — часть региональной программы «Перезагрузка библиотек Подмосковья».