Ливень начался в Москве и Подмосковье перед приходом холодного циклона

Обрушившийся на Москву и Московскую область обильный ливень стал предвестником прихода холодного циклона, который накроет всю территорию Центрального федерального округа до 14 августа. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра.

Синоптики подчеркнули, что холодный атмосферный фронт протянется по всему округу с запада на восток. Зона попадет по кратковременные дожди, ливни и грозы с порывами ветра от 15 до 20 метров в секунду.

Понижение температуры воздуха до +11...+18 начнется уже в среду, 12 августа. В ночь на четверг столбики термометров опустятся еще ниже — до +6...+13 градусов.

Погода начнет налаживаться только к пятнице, когда под влиянием антициклона осадки пойдут на спад, а воздух днем начнет прогреваться до стандартных для августа температур. Выходные ночи в Москве и Московской области станут прохладными.

Понижение температуры и осадки в столице и Подмосковье на этой неделе стали первой репетицией осени. Такую оценку погоде в комментарии 360.ru дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Средняя температура воздуха останется на уровне +17 градусов.