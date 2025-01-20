Интенсив по технологии «Труд» провели для учащихся Богородского округа

Интенсивная обучающая программа по технологии была организована для учащихся Богородского округа. Ее целью было подготовить ребят к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников.

Занятия проходили в Центре образования «Богородский». Учащиеся активно тренировались, решая теоретические задания предыдущих лет, а также разбирали практические задачи и примеры выполнения проектных работ.

Всероссийская олимпиада школьников — это важное событие для всей образовательной системы. Данное мероприятие поможет выявить и поддержать талантливых учеников, поспособствует развитию их интеллектуального потенциала и будет стимулировать стремление к знаниям и достижениям.

Ребята отметили необходимость таких занятий, ведь это прекрасная возможность расширить свои знания и отточить навыки.

Ранее губернатор Подмосковья сообщил о планах по открытию еще 14 новых школ в 2025 году. Они появятся в 13 городских округах региона.