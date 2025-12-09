Интенсив по физике для десятиклассников прошел в Королеве

Занятие состоялось на базе лицея имени Петра Капицы в городе Долгопрудном. В рамках областного проекта «Спектр» школьники из Королева получили уникальную возможность применить знания по физике на практике.

Ученики инженерных классов решали экспериментальные задачи и выполняли задания под руководством опытных наставников — преподавателей и сотрудников лаборатории. Старшеклассники освоили методы научного исследования, обработки результатов экспериментов и анализа полученных данных.

Интенсив позволил школьникам глубже понять фундаментальные законы природы через практическое взаимодействие с физическими явлениями. Занятие стало важным этапом подготовки старшеклассников к предстоящим экзаменам.

Напомним, в школах Королева в настоящее время открыто более 50 профильных классов по инженерному, математическому, IT, предпринимательскому, психолого-педагогическому, медицинскому и языковому направлениям. В следующем учебном году к этому перечню добавятся также медиаклассы.