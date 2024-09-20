Интеллектуальный турнир «Лига Квизов» пройдет в Мытищах 23 сентября

Интеллектуальный турнир для старшеклассников пройдет в молодежном центре «Импульс». «Лига Квизов» поможет проверить знания в разных областях.

Старт муниципального интеллектуального турнира «Лига КВИЗОВ. Знания vs Логика» объявил молодежный центр «Импульс». Квиз — это не только развлечение, но и отличный способ проверить свой кругозор, показать эрудицию и получить заряд положительных эмоций.

Викторина поможет проверить знания в самых разных областях: от истории и географии до патриотического воспитания, экологии и творчества. Захватывающие дуэли ума, острые состязания и борьба с другими командами за титул «Покорители знаний». гарантированы всем участникам.

Принять участие в квизе могут ученики 9, 10, 11 классов. Место проведения — Молодежный центр «Импульс»! Подать заявку можно до 23 сентября.

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