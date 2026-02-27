Интеллектуальный турнир для участников «Активного долголетия» прошел в Наро-Фоминске

На территории округа прошел четвертый областной интеллектуальный турнир «Несокрушимая и Легендарная». Мероприятие, организованное для участников проекта «Активное долголетие», продемонстрировало высокий уровень знаний пожилых жителей региона.

Площадкой для интеллектуальных баталий стал Дом культуры «Звезда», а за организацию отвечал комплексный центр социального обслуживания «Наро-Фоминский». За победу в борьбе сошлись шесть команд, представлявших различные муниципалитеты региона. Наро-Фоминск, как принимающая сторона, выставил свой коллектив «Нарский рубеж», который сразился с командами из Люберец, Ивантеевки, Рузы, Домодедово и Голицыно.

«Программа состязаний была тщательно продумана и включала шесть этапов, охватывающих широкий спектр знаний. Участникам пришлось блеснуть эрудицией в таких темах, как: история армии, искусство и война, военные ребусы и головоломки, краеведение, „Допой“ и „Военные следователи“», — сообщили организаторы.

Как подчеркнули в Министерстве социального развития Подмосковья, тематика турнира была выбрана с акцентом на патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти. В итоге «золото» завоевал коллектив «Домодедовский десант». Вторую строчку пьедестала разделили между собой сразу две команды, показавшие равные результаты: «Победа» и «Нарский рубеж». Тройку призеров замкнула «Морская пехота» из Люберец.