Интеллектуальный квиз по истории города прошел в Королеве

В рамках образовательного проекта «Школьная академия главы», который реализуется в Королеве по инициативе главы города Игоря Трифонова, волонтеры движения «Волонтеры Подмосковья» провели для участников десятой смены интеллектуальный квиз «Наш город — Космос». После профильных занятий ребята проверили свои знания об истории родного города.

Участники отвечали на вопросы различной сложности, что позволило им не только показать свои навыки, но и расширить кругозор. В результате «шаговцы» не только зарядились позитивными эмоциями, но и узнали много нового о Королеве.

Напомним, что в наукограде на базе санатория-профилактория «Подлипки» проходит десятая смена образовательного проекта «ШАГ», в которой участвуют 90 школьников, ставших победителями и призерами муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников. Из них 13 ребят впервые присоединились к проекту.

Также продолжают обучение участники проекта «Импульс», десять учащихся 5–7 классов получат углубленную подготовку к олимпиадам по физике.