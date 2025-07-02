Интеллектуальный чемпионат среди рабочих коллективов прошел в Воскресенске

Тур состязаний по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» провели во Дворце культуры «Химик» в Воскресенске. В нем поучаствовало 10 коллективов от предприятий и организаций округа.

За победу поборолись команды из лицеев № 6 и № 23, лицея имени П. В. Стрельцова, Москворецкой гимназии, филиала «ВМУ» «ОХК „Уралхим“, конструкторского бюро химического машиностроения имени А. М. Исаева, межрайонной ИФНС России № 18 по Московской области и сборная разных организаций муниципалитета.

Они ответили на 24 вопроса. Впервые за историю проведения чемпионата в первом раунде не удалось выявить победителя. Поэтому после по правилам игры провели «перестрелку».

Победителем стала команда «Сборная солянка». Участники получили подарки от партнера мероприятия — филиала «ВМУ» в Воскресенске.

Серебряным призером оказалась команда химпредприятия. Третье место заняла сборная Москворецкой гимназии.

Отметим, что следующий тур чемпионата пройдет в начале осени.