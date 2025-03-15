Интеллектуальные дебаты среди школьников прошли в Мытищах

Поединок «Дебаты: столкновение мнений» состоялся в стенах Дворца культуры «Яуза» и собрал учащихся школ Мытищ. Ребята обсудили актуальную и важную тему: «Школьная форма — вред или польза?» — в формате увлекательной игры.

Участники дебатов обсудили все аспекты школьной формы, рассмотрели ее преимущества и недостатки, определили основные функции и попытались убедить оппонентов в своей точке зрения.

«Наша команда придерживалась мнения, что школьная форма является необходимым элементом для учащихся. Она способствует созданию равных условий для всех детей, независимо от финансового положения их родителей. Это позволяет каждому школьнику проявить себя через свои знания и умения, а не через внешний вид», — поделилась своими мыслями участница дебатов Анет Багдасарян.

«Основная цель нашего мероприятия — помочь детям, школьникам и подросткам лучше разобраться в сути доказательной речи, научиться ее применять и попробовать свои силы в этом направлении. Такие обсуждения способствуют развитию эмоционального интеллекта и помогают ребятам глубже погрузиться в рассматриваемую тему», — подчеркнула культорганизатор Дворца культуры «Яуза» Валерия Рогачева.