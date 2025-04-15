Интеллектуальную викторину ко Дню космонавтики провели в Химках

Присутствующим рассказали о первом полете человека в космос и его значении в мировой науке. Участники мероприятия проверили полученные знания во время викторины.

«Впервые День космонавтики отпраздновали 12 апреля в 1962 году, ровно через год после первого полета человека в космос. Его совершил советский космонавт Юрий Гагарин. С тех пор его имя известно во всем мире», — подчеркнула директор Дома культуры «Контакт», лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Квиз стал частью широкомасштабной программы, которая направлена на сохранение исторической правды страны.

«В рамках большого патриотического движения для горожан регулярно проводят разнообразные историко-патриотические активности. Особенно здорово, что все они не имеют возрастных ограничений, жители Химок могут посещать мероприятия всей семьей», — отметила общественница Ольга Игнатьева.