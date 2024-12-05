Сегодня 11:03 Интеллектуальную игру провели для волонтеров Подмосковья в Котельниках 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Подмосковье

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Котельники

В финальной игре «Самый умный! Самый добрый! Своя игра» участвовали 10 команд из муниципалитетов Подмосковья. Площадкой для проведения мероприятия стал городской округ Котельники.

Организатором соревнований выступило министерство информационных и социальных коммуникаций региона. «Год был непростым. И хотелось, чтобы ребята чуточку отдохнули, разгрузились и посоревновались между собой», — рассказал заведующий отделом по работе с добровольцами Министерства информации и молодежной политики Подмосковья Илья Бородин.

Молодые люди смогли не только сразиться в интеллектуальной битве, но и обсудить рабочие планы, впитать новые знания. Ведущий задавал участникам вопросы про культуру, промыслы и историю родного Подмосковья.

В итоге первое место заняла команда из Шаховского городского округа, второе место досталось команде из Подольска, а третье — ребятам из Серпухова. Победители получили сертификат на 100 тысяч рублей на оформление своего волонтерского центра в фирменном стиле регионального движения. Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».