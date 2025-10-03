Интеллектуальную игру по истории Подмосковья провели для школьников в Химках

Тематическая интеллектуальная игра в честь Дня Московской области прошла в школе «Лига первых». Старшеклассники продемонстрировали знания по истории Подмосковья, вспомнили ключевые события военного времени и знакомые памятные места региона.

Мероприятие состоялось 1 октября, и участие в нем приняла депутат Юлия Ишкова, которая пришла вместе с жителями города, чтобы лучше узнать историю Московской области.

«Подобные мероприятия помогают не просто расширять кругозор, но и формируют в нас особое чувство сопричастности к истории. Мы вспоминаем, через какие испытания проходил наш регион, какие люди создавали его культурное и духовное наследие. А главное — передаем это знание детям и молодежи, чтобы они понимали: их будущее опирается на прочный фундамент прошлого», — отметила депутат Юлия Ишкова.

Для жителей регулярно организуют лекции, викторины, памятные вечера и встречи с современными героями. Главная задача таких мероприятий — поддерживать интерес к истории страны и воспитывать любовь к Родине.

«Мы видим, как жители Химок активно включаются в события программы. Каждый раз это не только новые знания, но и живой диалог поколений. Старшие делятся опытом, молодые открывают для себя новые факты о родной земле, а вместе мы создаем пространство уважения к прошлому и веры в будущее. Именно в этом и заключается настоящий успех — в единстве», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Депутат Галина Болотова добавила, что важной частью программы являются встречи с современными героями. Участник местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Владислав Степушин выступил перед жителями Химок. Его рассказ о службе и личном опыте стал важным продолжением обсуждения истории и памяти, подчеркнув, что доблесть и любовь к Родине остаются важнейшими идеалами для общества.