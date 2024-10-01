Интеллектуально-спортивный фестиваль для школьников прошел в Химках

Фестиваль «Спортивный триумф» провели в Химках. Нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» сдали 200 учащихся из 16 школ округа.

Помимо этого, для ребят подготовили задания на смекалку. Команда лицея № 15 заняла первое место на фестивале, набрав 32,5 балла, второй результат показали учащиеся школы «Лига первых» — 29,5 очков, «Аэорокосмический лицей» замкнул тройку лидеров.

Ребята прошли испытания в двух турах: интеллектуальном и практическом. Они ответили на онлайн-вопросы, продемонстрировали свою физическую подготовку и создали творческие видеовизитки. Завершился фестиваль игрой «Что? Где? Когда?».

Победителей и призеров наградили сразу после заключительного этапа.

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