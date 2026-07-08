Интеллектуальная викторина «Что? Где? Когда?» прошла в Воскресенске

Во втором этапе третьего чемпионата городского округа Воскресенск по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» среди взрослых определили победителя. Игру провели 3 июля на центральной площадке парка усадьбы Кривякино.

Соревнование прошло при участии сотрудников и волонтеров молодежного центра «Олимпиец». Турнир был посвящен 95-летию филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Воскресенске.

В интеллектуальной игре выступили 10 команд. Среди них были две команды лицея № 23, команда лицея им. Героя Советского Союза Стрельцова П.В., представители спортивного клуба инвалидов «Лидер», филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в Воскресенске, АО „КБхиммаш имени А. М. Исаева“, агентства недвижимости „Этажи-Воскресенск“, а также две сборные команды. Вопросы этого этапа частично затрагивали тему химии. Впервые в рамках чемпионата использовали черный ящик, который добавил отдельный элемент к заданиям.

По итогам тура первое место заняла команда «Короткое замыкание» из лицея № 23. Участники набрали 20 баллов. Победителям передали сувениры и подарки, среди которых было мороженое от партнера — филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в Воскресенске. Следующий, третий этап чемпионата запланирован на осень.