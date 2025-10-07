Интеллектуальная викторина «Что? Где? Когда?» прошла в Королеве

В увлекательной игре приняли участие школьники, студенты, пенсионеры и работники городских предприятий. За награды в деловом и культурном центре «Костино» боролись 13 команд.

Первый раунд был посвящен космической тематике. На обдумывание каждого вопроса знатокам отводилась одна минута, а за правильный ответ команда получала один балл. Во втором раунде участникам нужно было ответить на вопросы по истории России.

Борьба была напряженной. В итоге победу одержала команда «Рок от космодрома», в состав которой вошли сотрудники городского предприятия «НПО ИТ».

Викторину организовал Центр молодежных инициатив. Одна из координаторов викторины Ирина Кирова отметила, что главной целью мероприятия является поддержание статуса Королева как крупнейшего наукограда России, а также развитие интеллектуальных видов спорта и формирование культуры досуга.

Следующий турнир Центр молодежных инициатив планирует провести в 2026 году ко Дню космонавтики 12 апреля.