Инструктаж по технике безопасности на железной дороге провели в Мытищах

Рейд прошел в рамках акции «Сохрани себе жизнь». Пассажирам объяснили правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Акция «Сохрани себе жизнь» проходит под руководством министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Мероприятие поддержали сотрудники линейного отделения полиции на станции Мытищи, специалисты администрации округа, представители Московской пригородной пассажирской компании и административно-пассажирской инспекции.

Пассажирам провели разъяснительные беседы, а также раздали информационные листовки. Такие профилактическое мероприятия организовали на железнодорожных станциях в 40 округах Подмосковья. Сделано это для того. чтобы сократить количество несчастных случаев.

Статистика показывает, что с начала года на путях погибли 60 человек, 26 их них — на «опасных тропах», еще 22 на пешеходных переходах и 12 непосредственно на платформах.