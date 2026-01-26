Инструктаж по пожарной безопасности для жителей провели в Солнечногорске

В отопительный сезон основными причинами возгораний в Солнечногорске остаются неисправные электроприборы и проблемы с печным отоплением. Один из трагических случаев произошел в СНТ «Лесная поляна-5» рядом с деревней Головково, где пожар унес жизнь 81-летнего мужчины. Чтобы избежать подобных ситуаций, жителям округа напомнили о мерах пожарной безопасности.

Специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Солнечногорск советуют регулярно проверять состояние электропроводки с привлечением профессионалов, не допускать перегрузки сети, использовать бытовые приборы строго по инструкции и обязательно отключать их на ночь или при уходе из дома. Также важно не подпускать детей к отопительным устройствам и не оставлять их без присмотра.

При выборе электрических обогревателей рекомендуется приобретать модели с функцией автоматического отключения и наличием сертификата соответствия, а при установке обеспечивать вокруг них свободное пространство. Использование духовок и газовых плит для обогрева жилья категорически запрещено.

«По статистике произошедших пожаров наиболее распространенными причинами их возникновения в отопительный период является аварийных режим работы электрооборудования и неисправность печного отопления. Напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту. Берегите себя и своих близких, при обнаружении пожара звоните по номеру 112», — сказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. о. Солнечногорск Денис Корнев.

Отдельно жителям рекомендуют установить в домах автономные дымовые пожарные извещатели.

«Внутри прибора находятся датчик и мощная сирена. Он способен моментально определить наличие небольшого количества дыма в воздухе и издать громкий звук, который разбудит даже крепко спящего человека. Установка автономного дымового пожарного извещателя в доме поможет оперативно среагировать на внештатную ситуацию и, самое главное, — сохранить жизнь и здоровье», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Профилактическая работа с населением в Солнечногорске ведется на постоянной основе. Очередная встреча прошла в деревне Парфеново, где жителям подробно рассказали о рисках, связанных с неисправным отопительным оборудованием и электропроводкой, а также раздали памятки с контактами экстренных служб.