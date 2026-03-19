Инспекционно-досмотровый комплекс установят в ТЛЦ «Электроугли»

Компании «Облтранстерминал» (входит в ГК «ФинИнвест») и «Скантроник системс» заключили соглашение о поставке современного инспекционно-досмотрового комплекса на подмосковный транспортно-логистический центр «Электроугли». Этот проект направлен на повышение безопасности грузоперевозок в Московской области.

«В прошлом году в Подмосковье вступил в силу единый стандарт размещения контейнерных площадок грузовых терминалов. Сегодня эта сфера в регионе уже приведена в порядок, а терминалы оснащаются в соответствии с принятым стандартом», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

ТЛЦ «Электроугли» — это мультимодальный контейнерный терминал нового формата. В рамках проекта Группа компаний «ФинИнвест» возводит терминалы в ключевых грузообразующих агломерациях страны.

Новый инспекционно-досмотровый комплекс позволит организовать первичный досмотр контейнеров на предмет запрещенных к перевозу грузов без необходимости их вскрытия.