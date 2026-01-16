Инспекция по контролю за качеством уборки снега прошла в Серпухове

Рейд оперативной группы провели в центральной части округа. Маршрут включал Московское шоссе и площадь Ленина.

Проверка охватила территории магазинов, аптек и других социально значимых объектов с высокой посещаемостью. Особое внимание уделили профилактике образования сосулек и их устранению. Для безопасности пешеходов необходима своевременная очистка кровель от снега и наледи.

Глава округа Алексей Шимко отметил, что на большинстве проверенных объектов работы ведутся в соответствии с требованиями. Некоторые организации допустили нарушения, и для них составили предписания о срочном устранении недостатков.

Такие проверки позволяют вовремя выявлять нарушения, предотвращать чрезвычайные ситуации и держать на контроле исполнение требований по содержанию территорий.

В округе продолжается плановая работа по ликвидации последствий снегопада. Так, 14 января коммунальные службы провели очистку кровель от снега и наледи, соблюдая все необходимые меры безопасности.