Коммунальные службы очистили крыши от снега и наледи в Серпухове

В городском округе Серпухов начался плановый зимний сезон. Особое внимание коммунальщики уделяют безопасной уборке крыш от снега и наледи.

Работы проводят с соблюдением строгих мер безопасности. Специалисты работают в страховочных системах, опасные зоны ограждают лентами. Каждого сотрудница на кровле страхует напарник с земли, связь поддерживают по рации.

В среду бригады работали по адресам: ул. Целинная, д. 27, ул. Джона Рида, д. 8а и 8б, ул. Советская, д. 47 и 37А, ул. Гвардейская, д. 53.

«Уборка кровель будет идти по графику всю зиму. Просим жителей быть предельно внимательными: не заходить за ограждения и соблюдать осторожность», — сообщил глава городского округа Алексей Шимко.