Инспекторы в Одинцове напомнили водителям большегрузов ПДД

В Одинцовском округе сотрудники ГИБДД вместе с представителями местной администрации провели обучающие встречи для водителей, управляющих мусоровозами и другой спецтехникой. Инструктажи стали частью программы по предотвращению аварий с участием грузовых автомобилей, особенно во дворах жилых домов.

На встрече автоинспекторы объяснили водителям, к каким последствиям могут привести невнимательность, использование телефонов за рулем, нарушение дистанции, скоростного режима и правил перестроения. Помимо этого, обсудили типичные аварийные ситуации, с которыми сталкиваются водители спецтехники в жилых зонах. Особое внимание уделили важности соблюдения режима труда и отдыха, а также уважительного отношения к другим участникам дорожного движения.

Организаторы подчеркнули, что такие встречи нужно проводить регулярно, даже для опытных водителей. Это поможет снизить количество аварий и сделать дороги безопаснее для всех. В завершение встречи всем участникам раздали памятки, а водители поблагодарили сотрудников ГИБДД за полезную беседу. Водителям предложили подписаться на Telegram-канал ГИБДД Подмосковья, где публикуется полезная информация о безопасности на дорогах.