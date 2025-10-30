Инспекторы по делам несовершеннолетних провели встречу со школьниками из Одинцова

Сотрудница отдела по делам несовершеннолетних Успенского отдела полиции Министерства внутренних дел России по Одинцовскому городскому округу старший лейтенант полиции Виктория Коптева провела профилактическую беседу «Закон и здоровье». Она пообщалась с учащимися средней школы на тему употребления табачной и алкогольной продукции.

Кроме того, в беседе приняла участие медицинский психолог Кристина Бородина. Она также обсудила с подростками негативные последствия курения и алкоголизма.

Ребята активно интересовались темой встречи и задавали интересующие их вопросы. Школьникам напомнили, что физическая культура, спорт, занятия в кружках, правильная организация свободного времени предупреждают развитие вредных привычек.

Сотрудник полиции уточнила время суток, с которого несовершеннолетние могут находиться в общественных местах только в сопровождении законных представителей.