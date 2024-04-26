Инспекторы ГУСТ будут следить за чистотой в Подмосковье в праздники | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 18:48 Инспекторы ГУСТ будут следить за чистотой в Подмосковье в праздники ГУСТ МО

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Более 80 инспекторов ГУСТ будут следить за чистотой Московской области в праздничные выходные. Они также проконтролируют содержание дворов и улиц, состояние контейнерных площадок и подъездов к ним.

С 1 мая инспекторы ГУСТ Московской области начнут принимать территории после генеральной уборки общественных пространств. Особое внимание уделят отсутствию открытых открытым люкам и колодцам, аварийным элементам детских площадок, наличию чистого песка в песочницах и другим факторам.

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Жителям Московской области напоминают, что при обнаружении дефектов в содержании территорий следует оставить обращение на официальном сайте ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков региона. По его словам, работы в данном направлении ведутся на 22 объектах.

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