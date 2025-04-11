Инспекторы ГАИ провели беседы в автошколах Воскресенска

Целью мероприятия было формирование у начинающих водителей ответственного отношения к правилам дорожного движения и повышение уровня безопасности на дорогах.

Автоинспекторы озвучили статистику дорожно-транспортных происшествий, которые произошли по вине начинающих водителей. Курсантам автошкол рассказали об основных причинах нарушения правил дорожного движения и их последствиях. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили о важности использования ремней безопасности и необходимости соблюдения скоростного режима, а также дали рекомендации, как следует себя вести за рулем автотранспорта.

Соблюдение правил дорожного движения и обдуманные действия всех его участников являются залогом безопасности на дорогах.