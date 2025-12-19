Инспекторы эконадзора провели рейды в 3 округах Подмосковья

Инспекторы эконадзора и сотрудники полиции провели рейды в трех муниципалитетах Подмосковья. Всех нарушителей, обнаруженных в ходе проверок, привлекли к административной ответственности.

Например, в Люберцах, недалеко от Дзержинского, были ликвидированы навалы мусора на 10 земельных участках. Также по настоянию отраслевого ведомства снесли ограждения, которые ограничивали свободный доступ граждан к притоку Москвы-реки.

«В аналогичной ситуации в Одинцовском округе мы добились ликвидации незаконной свалки вблизи 44-го километра Минского шоссе. А в Чеховском округе инспекторы эконадзора выявили факт незаконного сжигания отходов, устройство было демонтировано уже в ходе надзорного мероприятия», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Еще специалисты гостехнадзора ведомства обнаружили в Истре поддельное удостоверение тракториста-машиниста. О факте уже сообщили правоохранителям.