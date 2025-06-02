Инспекторов по делам несовершеннолетних наградили в Одинцове

Торжественное мероприятие, посвященное 90-лению со Дня образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе МВД России, прошло в Одинцове. Ветеранов и действующих сотрудников наградили нагрудными знаками, почетными грамотами и благодарностями.

Начальник Управления, полковник полиции Игорь Лопатин в своем поздравлении подчеркнул значимость работы инспекторов в жизни детей и подростков. Он отметил, что соблюдение закона и забота о молодежи — это не только обязанность, но и высшая ответственность сотрудников полиции.

Так, на мероприятии высоко оценили личные достижения и результаты служебной деятельности инспекторов подразделения. Сотрудники получили почетные грамоты и благодарности. Также вручили нагрудные знаки, как символ признания их профессионализма и преданности делу.

Кроме того, с поздравлением выступила и начальник Управления по делам несовершеннолетних и защите их прав Одинцовского округа Ольга Лимарова. Она отметила, что работа с несовершеннолетними — это не просто служебная обязанность, но и призвание, требующее огромного терпения, чуткости и понимания. Ольга Лимарова подчеркнула важность единого подхода всех служб и институтов, работающих с детьми и подростками, для достижения поставленных целей по их защите и поддержке.