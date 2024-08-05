Инспектор полиции напомнила детям из Мытищ правила безопасности

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Инспектор по делам несовершеннолетних напомнила юным жителям городского округа Мытищи правила поведения в общественных местах. Беседу провели в городском лагере дневного пребывания.

Дети из лагеря дневного пребывания в Мытищах узнали, почему нельзя общаться с незнакомцами и как вести себя в общественных местах. Об этом на встрече им напомнила инспектор по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Мытищинское». Она также объяснила, почему ребятам не следует находиться на улице ночью без сопровождения взрослых и какие могут быть последствия. Школьникам рассказали о вреде алкоголя, табака и наркотических средств для организма. Юные мытищинцы узнали, что такое административная и уголовная ответственность, с какого возраста она наступает.

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