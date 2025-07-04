Инновационный обогреватель для младенцев установили в роддоме МОЦОМД

В отделении новорожденных Московского областного центра охраны материнства и детства начал работать современный инфракрасный обогреватель «Лучистое тепло» российского производства. Это инновационное оборудование, поступившее в учреждение в начале июля, создает оптимальные температурные условия для младенцев в первые дни их жизни.

Мягкий и равномерный прогрев позволяет имитировать естественное тепло матери.

«В отличие от традиционных методов обогрева, „Лучистое тепло“ не сушит воздух и не вызывает конвекционных потоков, которые могут переносить инфекции. Система контроля температуры позволяет точно регулировать интенсивность обогрева в зависимости от потребностей каждого конкретного ребенка», - пояснила заведующая отделением новорожденных Ольга Сафронова.

Новое оборудование поступило в МОЦОМД в рамках реализации государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» на 2023–2027 годы.

Это лишь первый шаг в планомерной модернизации родильного дома МОЦОМД, цель которой — соответствие медицинского учреждения самым строгим международным стандартам.