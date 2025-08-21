Инновационный научно-технологический центр создадут в Королеве

Первый отраслевой инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) «Навигация и время» при Роскосмосе создадут в Королеве в 2026 году. Предприятие откроют в рамках социально-экономического развития города.

Новый центр создаст благоприятные условия для бизнеса и развития высоких технологий. Он охватит несколько направлений, в том числе координатно-временное обеспечение, космические навигационные технологии и гироскопию.

В центре появятся более 150 инновационных компаний и более 1000 рабочих мест. Благодаря этому получится увеличить объем отгруженной продукции и поступления в бюджет муниципалитета.

Для резидентов ИНТЦ предусмотрят налоговые льготы. На протяжении 10 лет их освободят от процентов на прибыль, имущество и НДС. Это позволит снизить финансовые риски и сосредоточиться на развитии проектов. Кроме того, для резидентов установлены пониженные тарифы по страховым взносам в размере 15%.

Создание ИНТЦ поможет в развитии космических технологий в России, поспособствует развитию науки и инноваций.