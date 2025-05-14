Инновационный научно-технологический центр откроют в Долгопрудном в 2030 году

Московский физико-технический институт запустит инновационный научно-технологический центр «Долина Физтеха», резидентами которого станут более 100 высокотехнологичных компаний. Он разместится в Долгопрудном, что обеспечит доступ к научным и кадровым ресурсам университета.

Проект был ранее утвержден постановлением премьер-министра России Михаила Мишустина. Основными направлениями работы станут беспилотный транспорт, микроэлектроника, робототехника, искусственный интеллект, биотехнологии и системы накопления энергии.

«Для МФТИ „Долина Физтеха“ — это закономерный этап развития, пространство для взаимодействия с ключевыми научными центрами и ведущими представителями индустрии. Ее создание позволит трансформировать научно-технический потенциал университета в стратегические конкурентные преимущества российской экономики. Мы рассчитываем, что проект позволит привлечь до 15 миллиардов рублей инвестиций», — пояснил ректор института Дмитрий Ливанов.

Новый проект позволит развивать наиболее востребованные для страны высокотехнологичные направления благодаря экспериментальной, вычислительной и испытательной базам, а также благоприятному налоговому режиму.

Строительство центра начнется в следующем году и завершится к 2030 году. На его территории разместятся лаборатории, производственные площадки и образовательные пространства.

Резидентами смогут стать компании, работающие в пяти ключевых направлениях: бесшовное цифровое небо, фотоника, энергонакопители, клеточные технологии и искусственный и интеллект.

Согласно прогнозам, «Долина Физтеха» создаст в Долгопрудном свыше шести тысяч рабочих мест, а также модернизирует промышленные объекты города.