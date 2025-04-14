Инновационные технологии охраны здоровья показали в Дубне главе ФМБА

С кабинета для самодиагностики начинают утро многие сотрудники предприятия «Энкор» — измеряют давление, проверяют зрение, проходят алкотестер, что особенно актуально для водителей. С помощью сенсорного стенда «Умной палаты» за пять минут можно определить более 140 физиологических параметров.

В соседнем кабинете располагается «Цифровой здравпункт», которые оснащен тонометром, глюкометром, а также персональным помощником по реабилитации, где есть все необходимое для прохождения ряда процедур. Такой кейс может получить любой сотрудник предприятия и уже на рабочем месте в перерыве проходить необходимое лечение.

Медико-санитарная часть № 9 в Дубне является головным центром ФМБА по развитию технологии самоконтроля и самодиагностики, отметила Вероника Скворцова. Предприятия особой экономической зоны максимально вовлечены в тему здоровья, которое ставят во главу угла. Такой опыт планируется масштабировать по всей России.

«Медико-санитарная часть № 9 ФМБА России уже давно задает темп развития всей отрасли технологии охраны здоровья работающих», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.