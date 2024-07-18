Инновационную с/х технику представили на международном форуме «Агрополигон» в Домодедове

Открытие международного научно-практического форума «Агрополигон» состоялось 18 июля в Домодедове. В течение двух дней здесь представят передовые технологии и научные достижения в области агрохимии, растениеводства и земледелия.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что «Агрополигон» объединил с/х производителей, ученых, создателей техники, удобрений и средств защиты растений и семян.

В первый день прошли тематические дискуссии и круглые столы, где специалисты обсудили текущие задачи, проблемы и перспективы. Говорили также про цифровизацию в сельском хозяйстве и инновационные технологии.

На площадке «Агрополигона» представили инновационную технику, а также последние открытия в области аграрной науки. Здесь же семена, удобрения, средства защиты под различные сельскохозяйственные культуры.

Форум продлится 18 и 19 июля.

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