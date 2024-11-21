Инновационное ограждение установили на участке трассы М-1 в Подмосковье

Инновационное барьерное ограждение смонтировали на трассе в Подмосковье. Подобная конструкция впервые установлена в России, а появилась она на пересечении Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) и трассы М-1 «Беларусь».

Сейчас ограждение работает в тестовом режиме. Конструкция включает жесткий каркас и вращающиеся бочки, выполненные из пенополиуретана.

Новое ограждение способно выдержать удар автобуса или грузовика весом 15 тонн, движущегося со скоростью более 70 километра в час. Для повышения видимости ограждение окрашено в яркий желтый цвет.

Перед установкой инновационное ограждение прошло все необходимые испытания. В случае успешного тестирования, подобные объекты могут появиться и на других дорогах России.